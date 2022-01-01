Vernon et Saint-Marcel : les téléphones vont sonner lundi 13 octobre pour un exercice de sécurité
Mardi 7 Octobre à 14:35
Dans le cadre des Journées nationales de la résilience, un test grandeur nature du dispositif FR-Alert sera organisé lundi 13 octobre dans l’Eure sur un site industriel classé Seveso.
Entre 11h et 12h, les téléphones portables situés à proximité de Vernon et Saint-Marcel, dans un périmètre de quelques kilomètres, vont retentir. Cette alerte sonore s’inscrit dans un exercice de sécurité civile autour du site industriel Steiner, classé Seveso seuil haut, à Saint-Marcel. L’entreprise est spécialisée dans la production de colorants.
L’objectif : tester l’efficacité des dispositifs d’alerte et de gestion de crise, en particulier FR-Alert, un système d’alerte par notification envoyé directement sur les téléphones mobiles 4G/5G présents dans la zone concernée, sans inscription préalable.
Aucun comportement particulier à adopter
Cet exercice est coordonné par la préfecture de l’Eure, en lien avec les autorités locales, les services de secours et les forces de l’ordre : SDIS 27, police, gendarmerie, mais aussi les communes de Vernon, Saint-Marcel, et la communauté Seine Normandie Agglomération.
📌 Qu’est-ce que FR-Alert ?
Le système FR-Alert permet aux autorités d’envoyer en temps réel un message d’alerte géolocalisé à toutes les personnes présentes dans une zone à risque. Il informe immédiatement sur la nature du danger et les comportements à adopter : confinement, évacuation, mise à l’abri, etc.
Le dispositif est opérationnel depuis 2022 et utilisé lors de situations d’urgence (incendie industriel, inondations, attentat…).
