Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

Samedi 22 Novembre à 21:30

Météo-France maintient les deux départements sous surveillance en raison d’un risque marqué de chaussées glissantes. Les autorités appellent à la prudence sur les routes. Il neige ce soir dans l'Eure.



La Seine-Maritime est en vigilance jaune neige-verglas ce samedi 22 novembre dès 19h. Le phénomène pourrait durer jusqu’à dimanche matin, annoncent la préfecture du département. Les chutes de neige attendues en soirée et dans la nuit risquent de rendre les déplacements délicats, notamment sur les axes secondaires.



Dans l’Eure, la vigilance jaune concernera toute la journée de demain, dimanche 23 novembre. Là encore, le verglas et quelques chutes de neige sont susceptibles de perturber la circulation. Dès ce soir, les premiers flocons sont apparus dans le secteur de Pacy-sur-Eure jusque-là épargné (voir la vidéo - infoNormandie).

Les recommandations