Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes
Vendredi 21 Novembre à 17:45
Les préfectures de l’Eure et de la Seine-Maritime appellent les automobilistes à redoubler de prudence : Météo-France active une vigilance jaune neige-verglas jusqu’à samedi matin, avec déjà plusieurs accidents enregistrés.
Les températures négatives de ces dernières heures compliquent nettement les déplacements et obligent les usagers à redoubler de prudence. Dans l’Eure, une dizaine d’accidents ont été recensés depuis ce vendredi matin, selon la préfecture, avec plusieurs blessés. Les autorités appellent à adapter sa conduite et à éviter les trajets non indispensables.
Deux départements en alerte jusqu’à samedi matin
Météo-France maintient l’Eure en vigilance jaune verglas de ce vendredi 21 novembre, 21h, jusqu’au samedi 22 novembre à 10h. En Seine-Maritime, la vigilance neige-verglas est déjà en place et sera réactivée à 21h pour toute la nuit. Les chaussées, refroidies par les chutes de neige localisées, restent particulièrement glissantes, en particulier sur les axes ruraux et secondaires.
Ce qu’il faut retenir
Les préfectures invitent les conducteurs à suivre les bulletins de Météo-France et les messages de sécurité diffusés tout au long de la soirée.
Ce qu’il faut retenir
• Prudence accrue sur l’ensemble du réseau routier.
• Ralentir, anticiper les freinages, éviter les manœuvres brusques.
• Se tenir informé de l’évolution de la vigilance.
• Ralentir, anticiper les freinages, éviter les manœuvres brusques.
• Se tenir informé de l’évolution de la vigilance.
Les préfectures invitent les conducteurs à suivre les bulletins de Météo-France et les messages de sécurité diffusés tout au long de la soirée.