Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

Vendredi 21 Novembre à 17:45

Les préfectures de l’Eure et de la Seine-Maritime appellent les automobilistes à redoubler de prudence : Météo-France active une vigilance jaune neige-verglas jusqu’à samedi matin, avec déjà plusieurs accidents enregistrés.

Les températures négatives de ces dernières heures compliquent nettement les déplacements et obligent les usagers à redoubler de prudence. Dans l’Eure, une dizaine d’accidents ont été recensés depuis ce vendredi matin, selon la préfecture, avec plusieurs blessés. Les autorités appellent à adapter sa conduite et à éviter les trajets non indispensables.

Deux départements en alerte jusqu’à samedi matin