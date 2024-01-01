Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

Mardi 25 Novembre à 13:53

Dans l’Eure, plus de 3 000 victimes de violences intrafamiliales ont été recensées en 2024. À l’occasion de ce 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, l’État met en avant un ensemble de dispositifs destinés à protéger les femmes, mieux détecter les situations à risque et accompagner celles qui franchissent le pas du signalement.

Les violences intrafamiliales restent un enjeu majeur dans le département, avec plus de huit victimes chaque jour, dont une large majorité de femmes. Pour y répondre, l’État a structuré son action autour d’une série de dispositifs pilotés avec les partenaires locaux.



Le Comité local d’aide aux victimes (CLAV) coordonne la stratégie départementale, avec des objectifs concrets : développer l’hébergement d’urgence, créer une Maison des femmes et agir sur les conduites addictives, souvent liées aux violences intrafamiliales.

Justice : une cellule dédiée aux VIF

Au cœur du centre hospitalier Eure-Seine, à Évreux, le CASEVA assure une prise en charge médicale, psychologique et sociale des victimes. La Maison de protection des familles, intégrée à la gendarmerie, offre quant à elle un refuge sécurisé pour les femmes et les enfants menacés.



Le parquet dispose désormais d’une cellule de signalement dédiée aux VIF, permettant un traitement immédiat des plaintes et informations reçues. En parallèle, une cellule de suivi inter-partenaires, créée en 2021, étudie les situations les plus complexes ou les « signaux faibles » transmis par les acteurs de terrain. Elle a déjà examiné 233 dossiers.

Des initiatives locales pour accompagner et protéger

L’action publique se déploie aussi à travers des structures innovantes :



• Le SAS de répit, inauguré le 23 novembre par Accueil Service, propose hébergement et accompagnement global pour un nouveau départ.



• La Maison ENVOL offre accueil de jour, groupes de parole, ateliers et permanences médico-sociales.



• L’espace post-jugement, porté par AVEDE-ACJE, aide les victimes à comprendre les décisions de justice et à accéder aux dispositifs de prise en charge des psychotraumatismes.



Le préfet de l’Eure indique avoir également engagé un travail avec les enseignes commerciales pour limiter la promotion de l’alcool, facteur récurrent dans les violences intrafamiliales.

