Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

Samedi 6 Septembre à 08:04

Quatre personnes ont été blessées dans un violent accident survenu ce samedi matin, quai de la Bourse à Rouen. Deux voitures se sont percutées de plein fouet, et l’une d’elles s’est embrasée après le choc.

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3h10, quai de la Bourse à Rouen, à proximité du pont Boieldieu. Deux voitures sont entrées en collision à grande vitesse, l’une d’elles s’embrasant immédiatement après le choc.

Un conducteur et son passager incarcérés

Quelque 25 sapeurs-pompiers et 8 véhicules de secours routier ont été mobilisés avec pour mission de sécuriser les lieux, éteindre l’incendie et procéder à la désincarcération d’un conducteur prisonnier de son habitacle. Les occupants du véhicule en feu avaient pu sortir avant l’arrivée des secours.



Plusieurs blessés