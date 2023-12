Vol de cartes de démarrage à Renault-Flins : un employé démasqué grâce aux caméras

Samedi 30 Décembre à 09:34

Un employé de l’usine Renault à Flins-sur-Seine (Yvelines) va devoir rendre des comptes à son employeur et à la justice. L’homme âgé de 39 ans a été piégé par les caméras de surveillance spécialement installées suite à une série de vols constatés sur le site automobile depuis plusieurs semaines.



Afin de faire la lumière sur la disparition inexpliquée de quelques centaines de clés magnétiques de démarrage de véhicules, des caméras de vidéo surveillance ont été discrètement disséminées dans l’établissement où avaient eu lieu les vols. Parallèlement, des agents de sécurité de l’usine ont été mobilisés.

Interpellé en flagrant délit

Une initiative couronnée de succès : ce vendredi 29 décembre, vers 19h30, un employé a ainsi été filmé en train de pénétrer sur le site et dérober « un grand nombre de cartes de démarrage entreposées dans plusieurs sacs avant de les déposer dans le coffre de son véhicule », relate une source policière.



Un agent de sécurité, chargé de la surveillance, a fait appel à la police : l’employé indélicat a été interpellé dans la foulée en flagrant délit. Il a été placé en garde à vue au commissariat des Mureaux.

Des cartes inutilisables

La carte de démarrage est ce petit objet un peu plus épais qu'une carte bancaire qui remplace la traditionnelle clé de contact. La plupart des véhicules en sont désormais équipés. Chez Renault : la Clio, Mégane, Laguna, Espace, Koléos... A l'intérieur on y trouve une mini bobine, un condensateur et quelques autres pièces électroniques, le tout alimenté par une pile.



Les "clés magnétiques" volées chez Renault à Flins étaient en attente d'être programmées, autrement dit inutilisables en l'état. Il s'agit néanmoins d'objets recherchés sur le marché florissant des trafics de véhicules. Ces cartes peuvent être en effet facilement reprogrammables, selon le type et le modèle de véhicule.