Vol de téléphone à Rouen : géolocalisé, le suspect est repéré devant la gare et interpellé

Lundi 27 Octobre à 11:20

Grâce à la localisation en temps réel du téléphone volé, les policiers ont pu interpeller un homme de 19 ans en possession de l’appareil et d’autres objets dérobés.

Hier, dimanche 26 octobre un peu avant 7 heures, un vol de téléphone portable est signalé à la gare de Rouen (Seine-Maritime). Le père de la victime, un homme de 52 ans, explique que son fils âgé de 24 ans, a été agressé à son retour de boîte de nuit à La Bohême, vers 5h30. L’auteur présumé l’aurait menacé avec un couteau et dérobé plusieurs objets.



Parmi eux : un iPhone, des AirPods, des clés, une cigarette électronique et un portefeuille. Le jeune homme est rentré à pied avant d’alerter son père.

Un suspect identifié grâce à la localisation

La victime indique son téléphone a borné à proximité immédiate de la gare. Les policiers se rendent à l’endroit indiqué et repèrent un individu observant leur arrivée. Il est contrôlé devant un arrêt de bus : il porte sur lui l’iPhone, les AirPods et les documents d’identité de la victime du vol.



Le suspect, âgé de 19 ans et sous OQTF (obligation de quitter le territroire français), est interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol.

