Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

Mercredi 22 Octobre à 14:28

Mardi en fin d’après-midi, un homme de 35 ans a été interpellé à Sotteville-lès-Rouen après avoir proposé à sa victime de lui restituer son téléphone… contre 100 euros. Pris en flagrant délit grâce à un dispositif de police discret, il a été arrêté avec un complice.

Il est 17h50 mardi 21 octobre quand une Rouennaise de 31 ans contacte les services de police. Elle explique avoir été victime, tout récemment, du vol de son iPhone. L’appareil étant verrouillé, son seul numéro encore accessible est un "numéro de secours" enregistré… qui n’est autre que son second téléphone. C’est par ce biais que le voleur l’a appelée, lui proposant de lui restituer l’appareil contre paiement de 100 euros en liquide.

Les policiers à l'écoute...

La brigade anticriminalité (BAC) de Rouen met alors en place un dispositif de surveillance discret en coordination avec la victime. Celle-ci accepte de jouer le jeu pour piéger l’auteur présumé lors du rendez-vous fixé devant la mairie de Sotteville-lès-Rouen. Tout au long du trajet, les échanges téléphoniques entre la femme et le suspect se poursuivent sous haute surveillance, en haut-parleur, les policiers écoutant en direct les conditions dictées par le mis en cause.



L’homme précise qu’il viendra avec son cousin, reconnaissable à un sac à dos, et donne des indications sur sa tenue vestimentaire. À l’arrivée sur les lieux, les policiers restés en retrait constatent effectivement la présence de deux individus correspondant au signalement. L’un d’eux descend les marches de la mairie, se dirige vers la victime et sort immédiatement un iPhone de sa poche. Cette dernière reconnaît formellement son téléphone, ce qui amène les poliiciers à intervenir et à interpeller les deux individus.

Le voleur présumé et un supposé cousin interpellés

L’auteur présumé du vol, âgé de 35 ans, est domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray. Son complice de 44 ans, présenté comme son cousin, réside à Sotteville-lès-Rouen. Tous deux ont été conduits à l'hôtel de police pour audition. L’iPhone a été récupéré intact.

