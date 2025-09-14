Week-end aérien au Havre : portes ouvertes et show de drones à l’aéroport d’Octeville

Jeudi 4 Septembre à 16:06

Les 13 et 14 septembre, l’aéroport du Havre – Octeville vivra au rythme des avions, des démonstrations en vol et des animations autour des drones. L’occasion de découvrir l’aéronautique sous toutes ses facettes.

Un week-end spectaculaire attend le public les 13 et 14 septembre à l’aéroport du Havre – Octeville. Pendant deux jours, l’infrastructure havraise ouvrira grand ses portes avec un programme mêlant visites, baptêmes de l’air, parachutisme et shows aériens.

Les drones en vedette



Des modèles réduits compléteront ce programme qui vise autant à divertir qu’à sensibiliser aux métiers de l’aéronautique. Le samedi, la filière Normandie AeroEspace (NAE) mettra particulièrement en avant les nouveaux usages des drones, développés par les acteurs du Campus international de la dronique et des nouveaux usages (CIDN).Sur le tarmac comme dans l’aérogare, le public pourra découvrir un parcours d’initiation au pilotage, mais aussi assister à plusieurs démonstrations originales :détection et captation de fumée avec ROAV7, pilotage simultané d’un drone et d’un rover dans le cadre du projet Drinea (DAE System et Conscience Robotics), nettoyage de surfaces par drone avec LEBLIC Air et enfin présentation du 61e Régiment d’artillerie de l’armée de Terre. Des modèles réduits compléteront ce programme qui vise autant à divertir qu’à sensibiliser aux métiers de l’aéronautique.

Armée, pompiers et sécurité civile aux premières loges