Week-end de chassé-croisé : circulation difficile en Île-de-France et sur les grands axes

Mercredi 22 Octobre à 15:44

Le deuxième week-end des vacances d’automne s’annonce chargé sur les routes, notamment vendredi 24 octobre, classé rouge en Île-de-France dans le sens des départs et orange au niveau national dans les deux sens. Les automobilistes devront s’armer de patience, en particulier autour de la capitale et sur les grands axes menant vers les côtes et les frontières.

Vendredi 24 octobre : point noir pour les départs

Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation sera dense dès la fin de matinée au départ des grandes métropoles, avec des ralentissements attendus sur les axes vers le Nord-Est (A1, A2, A25, A31), les autoroutes normandes (A13), les corridors vers l’Atlantique (A10, A11, A63) et l’arc méditerranéen (A7, A8, A50, A57, A75).



En Île-de-France, les perturbations commenceront tôt, avec des bouchons attendus sur le périphérique parisien, les autoroutes A10 et A6 dès les barrières de péage et les A86 et A6B, notamment en milieu d’après-midi avec l’effet des retours de bureau



La situation restera tendue jusqu’en début de soirée. Dans le sens des retours, les principaux axes touchés seront les A1, A2, A25, A31, A10, RN165, A7, A8, A54 et A50.

Date Départs (national) Départs (Île-de-France) Retours (national) Retours (Nord & Ouest) Vendredi 24 🟧 Orange 🔴 Rouge 🟧 Orange – Samedi 25 🟩 Vert 🟧 Orange 🟩 Vert 🟧 Orange Dimanche 26 🟩 Vert 🟩 Vert 🟩 Vert 🟩 Vert

​Samedi 25 octobre : accalmie relative

Moins critique que la veille, la journée de samedi reste orange au départ d’Île-de-France, bien que verte au niveau national. Les difficultés persisteront sur :

• l’A10 et l’A6 au départ de Paris

• l’A13 entre Paris et Mantes-la-Jolie

• les autoroutes du quart Nord-Ouest en retour, notamment l’A11, l’A81 et l’A71



La tranche horaire à éviter : milieu de matinée à début d’après-midi.





Dimanche 26 octobre : retour au vert



Aucun pic de circulation majeur n’est attendu. La journée est classée verte dans les deux sens au niveau nationa