Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

Mardi 2 Septembre à 12:01

Lundi 1er septembre, plusieurs dizaines de forains ont investi le parking de l’hypermarché Leclerc Reine Blanche, à Carrières-sous-Poissy, prétextant une panne de véhicule. Les autorités ont dû intervenir face à l’installation non autorisée d’un cirque franco-belge.

En milieu de matinée, lundi 1er septembre, des policiers en patrouille constataient que des plots en béton avaient été déplacés pour permettre l’accès au site. Pas moins de 16 remorques et 7 camions étaient déjà installés, tandis que des affiches annonçant des représentations commençaient à fleurir sur le parking du centre commercial de la Reine Blanche.

Les forains, qui avaient dans un premier temps assuré attendre un dépanneur, ont finalement refusé de quitter les lieux.

Intervention des autorités

Alertée, la police a rapidement sécurisé le périmètre, mobilisant deux sections de la CRS (compagnie républicaine de sécurité) avant d’assurer une surveillance dynamique par les renforts locaux. Le gérant du centre commercial a, de son côté, engagé deux maîtres-chiens pour renforcer la surveillance privée du site.

En fin d’après-midi, vers 17h10, Laetitia Cesari‑Giordani, sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye s’est rendue sur place pour tenter de trouver une issue.

Promesse de départ

Après discussion avec les autorités, les responsables du cirque franco-belge ont indiqué qu’ils quitteraient le site ce mardi 2 septembre à 8 heures. En attendant, une présence policière reste assurée sur place afin d’éviter tout incident.

