Yvelines. A Montigny-le-Bretonneux, un bus percute une voiture, deux hommes interpellés après une course-poursuite

Dimanche 12 Octobre à 11:18

Un accident banal a bien failli dégénérer samedi en fin d’après-midi. Tout est parti d’une mauvaise manœuvre d’un chauffeur de bus à Montigny-le-Bretonneux.

Une altercation a éclaté ce samedi juste avant 19 heures entre le conducteur d’un bus Île-de-France Mobilités et un automobiliste. Le bus, vide de passagers, effectue une marche arrière sur l’avenue du Centre, à l’intersection avec l’avenue des Frères Lumière., quand en manœuvrant, il a percuté une voiture occupée par une femme et ses deux jeunes enfants. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le chauffeur reprend sa route sans s’arrêter, malgré les klaxons insistants des automobilistes.

Des témoins interviennent... et sont interpellés

Des automobilistes assistent à la scène, klaxons à l’appui. Deux hommes, témoins directs, décident de réagir : ils se lancent à la poursuite du bus, le dépassent puis freinent sèchement devant lui pour le forcer à s’arrêter. Le chauffeur tente d’éviter la confrontation, mais un nouvel accrochage a lieu. La tension monte d’un cran. Une rixe éclate entre les trois hommes en pleine rue.



Une patrouille de police, prévenue des faits, met rapidement fin à l’altercation. Les deux poursuivants, âgés de 31 et 26 ans, sont interpellés pour violences sur personne chargée d’une mission de service public. Le conducteur du bus, 37 ans, dépose plainte à son tour, mais n’est pas poursuivi pour l’instant. La jeune mère de famille, elle, souhaite engager des poursuites pour le refus d’obtempérer.



Aucun blessé n'est à déplorer. Le bus a été reconduit à son dépôt pour inspection.



