Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

Jeudi 9 Octobre à 11:21

Deux hommes ont été placés en garde à vue mercredi en fin d’après-midi. Ils sont soupçonnés d’avoir exercé des violences physiques sur un chauffeur de bus au Vésinet.

Les faits se sont produits ce mercredi 8 octobre vers 17h15, sur l’avenue des Pages, au Vésinet (Yvelines). Deux passagers ont violemment agressé un chauffeur de bus, après que celui-ci a refusé de s’arrêter en dehors de l’arrêt habituel.



La victime, un homme de 49 ans, a été frappée au visage. Elle présentait deux plaies saignantes de 2 et 4 centimètres au niveau du front. En état de choc, elle a exercé son droit de retrait.

Un témoin de la scène appelle le 17