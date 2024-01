Yvelines. Aux Mureaux, le cambrioleur d'une péniche filmé en direct par la caméra de vidéo-surveillance

Lundi 22 Janvier à 17:33

Un homme, sans domicile fixe, a été repéré par la victime d'un cambriolage grâce au système de vidéosurveillance. Il s'était introduit sur une péniche en forçant une fenêtre, chemin de Halage aux Mureaux

L'auteur présumé d'un vol par effraction a été interpellé dans la matinée de ce lundi 22 janvier, aux Mureaux (Yvelines). Le suspect, un homme sans domicile fixe âgé de 47 ans, s'est introduit dans une péniche amarrée en bordure de la Seine, au niveau du chemin de Halage, en l'absence du propriétaire des lieux.



L'intrus a forcé une fenêtre avant d'être repéré par la victime grâce au système de vidéosurveillance relié à son téléphone portable.

Son comportement attire l'attention des policiers

Informée des faits, une patrouille du commissariat des Mureaux s'est rendue sur place, mais à son arrivée le voleur avait pris la fuite. Des recherches et une surveillance discrète sur le secteur ont finalement permis aux policiers de repérer un homme dont le comportement a attiré leur attention. Ce dernier, correspondant au signalement fourni par la victime, était en possession d'un sac rempli de téléphones, d'appareils photos et d'ordinateurs.



Dans l'incapacité de justifier la provenance de ce matériel, il a été interpellé sans incident et placé en garde à vue.