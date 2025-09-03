Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

La Ville des Mureaux (Yvelines) inaugure ce mercredi 3 septembre 2025 la Halle des sports, un tout nouvel équipement sportif en plein air au cœur de l’écoquartier Molière, présenté comme le premier écoquartier de France. Ce site se veut un lieu fédérateur, pensé pour les scolaires, les associations locales et les habitants.

La Halle des Sports prend la forme d’un aménagement couvert abritant un terrain multisports permettant la pratique du football, du handball et du basket. Elle est située à proximité immédiate de l’école élémentaire Pierre Brossolette et le long du parc Molière.



Autour de la halle, d’autres équipements viennent compléter l’offre : plateaux de fitness et de street-workout, aire de breaking, piste de course de 50 mètres… Un véritable complexe à ciel ouvert, pensé pour favoriser la pratique sportive pour tous les âges.

Des créneaux réservés et un accès libre

Ouverte à tous, la Halle des sports donne la priorité aux écoles et associations de la ville. Elle est accessible en libre accès sur des créneaux dédiés :

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 20h30 à 22h

• Mercredi : 16h à 22h

• Week-end : 14h à 22h

• Vacances scolaires : accès libre sur l’ensemble des journées



Un projet soutenu par de nombreux partenaires

Pour concrétiser ce projet, la ville des Mureaux a bénéficié d’un financement à 80 % de subventions grâce au soutien de la région Île-de-France, de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et de l’Agence nationale du Sport (ANS).



Un investissement qui s’inscrit dans la volonté municipale de renforcer les infrastructures de proximité et de promouvoir l’activité physique dans l’espace public.

