Yvelines. Deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un vol de collier avec violences à Sartrouville

Samedi 20 Septembre à 09:36

Les faits se sont produits vendredi en fin d’après-midi, rue Turgot à Sartrouville (Yvelines). Une femme s’est fait arracher son collier par deux adolescents. La brigade anticriminalité est parvenue à interpeller les deux suspects.

Il est 17h05 ce vendredi 20 septembre lorsque deux jeunes individus s’en prennent à une passante, rue Turgot, à Sartrouville. Ils lui arrachent un collier avant de prendre la fuite

Alertée, la brigade anticriminalité (BAC) patrouille dans le secteur et repère rapidement les deux suspects correspondant au signalement donné. À leur vue, les adolescents prennent la fuite en courant. L’un d’eux est immédiatement interpellé, tandis que le second parvient à s’échapper.

Après une heure de recherches, il est localisé et arrêté à 18h15. Lors de la palpation, les policiers découvrent sur lui plusieurs bijoux dont l’origine reste à vérifier.

La victime n’a pas été blessée lors de l’agression. Les deux mis en cause, âgés de 15 ans, sont inconnus des services de police.



