Yvelines. Deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un vol de collier avec violences à Sartrouville

Samedi 20 Septembre à 09:36

Les faits se sont produits vendredi en fin d’après-midi, rue Turgot à Sartrouville (Yvelines). Une femme s’est fait arracher son collier par deux adolescents. La brigade anticriminalité est parvenue à interpeller les deux suspects.