Yvelines. Deux individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol dans des véhicules à Sartrouville

Dimanche 5 Octobre à 09:24

Les deux hommes ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’ils venaient de fracturer plusieurs véhicules rue des Rosiers.

Samedi 5 octobre, juste avant minuit, une habitante de Sartrouville (Yvelines) a alerté police secours après avoir remarqué deux individus au comportement suspect, semblant s’intéresser de près à des véhicules en stationnement rue des Rosiers.



Les constatations sur place des policiers arrivés rapidement ont permis d’établir que plusieurs véhicules avaient été “roulottés”. Les deux suspects ont été interpellés dans les parages en possession d’objets dérobés à l’intérieur de ces voitures.



Les mis en cause, deux hommes de 24 et 29 ans, ont été placés en garde à vue pour vol aggravé. Une enquête a été ouverte.

