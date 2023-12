Yvelines. Deux voleurs de batteries arrêtés dans la déchetterie de Bois-d’Arcy

Jeudi 28 Décembre à 10:03

Deux hommes (43 et 21 ans) ont été interpellés en flagrant délit de vol en réunion par escalade.



Cette nuit de mercredi à jeudi, vers minuit, un équipage de la brigade anticriminalité en surveillance à Bois d’Arcy (Yvelines) a été informé de la présence d’individus suspects aux abords de la déchèterie intercommunale. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont en effet surpris deux hommes qui avaient escaladé le portail pour s’introduire à l’intérieur de l’installation, rue Abel Gance, pour y dérober divers objets, dont des batteries.



Interrogés sur la provenance du matériel qui se trouvait dans leur véhicule, ils ont reconnu avoir également commis des vols dans les déchetteries de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.