Yvelines. Elle mord un agent de la SUGE en gare d’Aubergenville : une femme interpellée

Mardi 14 Octobre à 10:13

L’usagère a refusé de se soumettre au contrôle de son titre de transport. Elle s’est rebellée et a mordu un agent de la Suge.

Les faits se sont produits ce lundi matin dans l’enceinte de la gare d’Aubergenville (Yvelines). Une femme de 30 ans a violemment réagi lors d’un contrôle de titre de transport effectué par des agents de la sûreté ferroviaire.



Refusant de se soumettre à la vérification, elle s’est rebellée et a mordu un agent de la SUGE (Surveillance générale SNCF). La trentenaire a été immédiatement interpellée.

En garde à vue pour violences

Conduite au poste de police, la mise en cause domiciliée à Aubergenville et inconnue des fichiers judiciaires, a été placée en garde à vue pour violences volontaires sur « agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs ». L’agent agressé s’est rendu au commissariat pour déposer plainte.