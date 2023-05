Yvelines. Il jette ses meubles par la fenêtre du 3ème étage : l'homme est maîtrisé par la police

Samedi 6 Mai à 10:08

Un habitant de Mesnil-le-Roi a donné des sueurs froides à ses voisins. Ce samedi matin, l'homme particulièrement agité a balancé son mobilier par la fenêtre de son appartement. Il a été conduit dans un service psychiatrique

Les forces de l'ordre sont intervenues ce samedi 6 mai, verrs 8h30, au domicile d'un habitant de Mesnil-le-Roi (Yvelines) qui menaçait d'attenter à ses jours. Ce sont des voisins qui ont contacté les secours pour signaler qu'un homme, particulièrement agité, jetait sont mobilier par la fenêtre de son appartement, au troisième étage. Ils ont pu aussi distinguer qu'il était armé d'un couteau de cuisine.

Hospitalisé dans un service psychiatrique

Craignant que l'homme attente à sa vie et mette en danger les autres habitants de l'immeuble, des policiers de la compagnie départementale d'intervention (CDI) ont été dépêchés sur place. Après avoir pris les mesures qui s'imposent en pareille situation, ils ont forcé la porte de l'appartement et sont parvenus à maitriser sans difficulté l'individu.



Seul dans l'appartement, ce dernier a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Son état a nécessité son transport vers un service hospitalier spécialisé.