Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

Mardi 28 Octobre à 10:07

Un quadragénaire a été maîtrisé ce lundi après avoir menacé les forces de l’ordre en pleine rue, à Versailles. Il déambulait armé d’un couteau.

Les faits se sont produits ce lundi, vers 12h50, rue des États-Généraux à Versailles (Yvelines). Un individu de 45 ans circulait à pied dans le quartier, un couteau à la main. Alertée, la police municipale est rapidement intervenue, renforcée par une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité).



.

Neutralisé par les policiers