Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

Samedi 27 Septembre à 12:28

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi sur un transformateur haute tension de 400 000 volts à Méré, dans les Yvelines. Le sinistre, détecté par RTE (réseau de transport d'électricité), n’a pas eu de conséquences sur l’alimentation en électricité.

L’incendie a touché un transformateur situé sur un poste électrique exploité par Réseau de transport d'électricité (RTE), chemin de la Gare, à Méré près de Montfort-l'Amaury. L’alerte a été donnée dans la nuit par l’opérateur, à la suite d’un signalement automatique de détection d’anomalie sur l’équipement.



Très rapidement, près de 50 sapeurs-pompiers du SDIS 78 (service départemental d'incendie et de secours) ont été mobilisés et déployés sur le site pour circonscrire le feu. Les équipes d’astreinte de RTE étaient également présentes pour sécuriser les installations.



Le feu a été maîtrisé au cours de la nuit, mais des opérations d’extinction sont encore en cours ce samedi matin afin d’éviter toute reprise.

Pas de coupure d’électricité ni de danger pour la population

Selon les premiers éléments transmis par RTE et la préfecture, aucune coupure de courant n’a été enregistrée chez les usagers. Le réseau électrique a été reconfiguré automatiquement pour contourner le poste sinistré.



Par ailleurs, aucune toxicité notable des fumées dégagées n’a été détectée. Des relevés sont réalisés en continu par les services spécialisés, et les valeurs mesurées restent inférieures aux seuils réglementaires.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine du départ de feu.

