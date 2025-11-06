Yvelines. Le cambrioleur d'une boulangerie à Mantes-la-Jolie écope de 12 mois de prison

Jeudi 13 Novembre à 22:13

Un homme de 33 ans a été condamné à 12 mois de prison par le tribunal judiciaire de Versailles pour le cambriolage d'une boulangerie et une tentative d’effraction dans un bar-tabac à Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Les policiers municipaux de Mantes-la-Jolie tombent sur lui ce jeudi 6 novembre 2025, vers 0h30. L’homme, visiblement très alcoolisé, manipule une caisse enregistreuse sur la voie publique et transporte aussi un tronc de dons au profit de la « Cipam ». Sur lui, les agents découvrent également un petit morceau de résine de cannabis et 96,59 €. Le suspect est conduit au commissariat et placé en garde à vue.



Les investigations permettent rapidement d’identifier l’origine du butin : la caisse enregistreuse et le tronc de collecte ont été dérobés dans une boulangerie de la rue Nationale, à Mantes-la-Jolie. Les enquêteurs rapprochent aussi ces faits d’une tentative de vol par effraction commise au préjudice du bar-tabac « Le Balto », situé juste en face de la boulangerie.

« Parti en cacahuète » après avoir bu

En audition, le mis en cause explique avoir beaucoup bu avant de « partir en cacahuète ». Il reconnaît la tentative d’effraction au bar-tabac et le cambriolage de la boulangerie, où il dit avoir « pris la caisse » avant de s’asseoir dans la rue, « complètement défoncé ». Il refuse en revanche de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone portable aux enquêteurs.



Présenté en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement, sans mandat de dépôt.

