Yvelines. Les agriculteurs en colère bloqués sur l'A13 par les forces de l'ordre entre Mantes et Flins

Mercredi 31 Janvier à 17:13

La tension est montée d'un cran dans les rangs des agriculteurs. Au fil des jours, l'étau se resserre autour de Paris. Tous les grands axes routiers et autoroutiers menant à la capitale sont bloqués par les tracteurs, provoquant une belle pagaille en Île-de-France.



Les barrages jusque-là maintenus à une certaine distance se rapprochent au fur et à mesure. En ligne de mire : « le siège de la capitale » promis par les syndicats agricoles, depuis le rejet des mesures proposées par le Premier ministre, Gabriel Attal.

Bloqués sur l'A13 par les forces de l'ordre

Un point névralgique à la bifurcation de l'A13 et de l'A12. Ils ont toutefois été "stoppés" par les forces de l'ordre à hauteur d'Épône et ont dû se résigner à y passer la journée. L'opération étant de les empêcher d'atteindre leur objectif.L'autoroute a ainsi été fermée entre Mantes et Flins-sur-Seine, dans les deux sens de circulation. Une situation lourde de conséquence pour les usagers, coincés dans les bouchons sur le réseau secondaire, leur seule échappatoire.Ce soir, pas moins de 16 autoroutes franciliennes, autrement dit la quasi-totalité, sont bloquées et fermées en direction de Paris, parfois dans les deux sens.