Yvelines. Les voleurs d’une moto à Sartrouville circulaient à bord d’un fourgon volé

Lundi 25 Décembre à 11:59

Trois hommes de 18, 19 et 37 ans ont été appréhendés par la police pour vol en réunion avec dégradations, recel de vol et conduite malgré une suspension de permis.



Ce lundi 25 décembre, peu avant 3 heures, la Police Municipale de Sartrouville (Yvelines) a signalé à ses collègues de la police nationale avoir vu, via les caméras de vidéosurveillance trois individus en train de voler une moto de marque Yamaha, rue Pablo-Neruda.

Le véhicule était signalé volé

Un équipage de police secours s’est rendu sur place et a procédé à l’interpellation des trois suspects. Les investigations ont montré que le véhicule utilitaire avec lequel les individus étaient venus sur place était signalé volé.



Celui qui conduisait, âgé de 37 ans, faisait en outre l’objet d une suspension de son permis. Tous trois ont été placés en garde à vue.