Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

Jeudi 20 Novembre à 10:50

Repérés depuis les étages d’une entreprise voisine, trois individus ont été arrêtés mercredi en début d’après-midi après une effraction rue Gambetta, à Houilles (Yvelines).

Selon les premiers éléments, un témoin a aperçu trois hommes pénétrer par effraction dans un pavillon avant d’en ressortir avec un vélo. Aussitôt alertés, via un appel sur le 17 (police secours), les fonctionnaires de la brigade anticriminalité (BAC) et du groupe de sécurité de proximité (GSP) sont rapidement intervenus et ont localisé les suspects dans le secteur.

Interpellés sans résistance