Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

Mercredi 22 Octobre à 09:28

L’automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Victime d’un accident lors de la course poursuite avec la police, il a été interpellé.

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 4h30, un automobiliste a refusé de s’arrêter à un contrôle de police sur l’avenue Carnot, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



Repéré par une patrouille, le conducteur n’a pas tenu compte des injonctions des fonctionnaires et a pris la fuite. Une brève course poursuite s’est engagée, au terme de laquelle le fuyard a perdu le contrôle de son véhicule.

Garde à vue