Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

Samedi 25 Octobre à 09:10

Surpris en pleine action par les caméras de surveillance, un cambrioleur de 17 ans a été arrêté vendredi matin à Aubergenville, les poches pleines de bijoux.

Un adolescent a été arrêté vendredi matin à Aubergenville alors qu’il venait de pénétrer dans un pavillon par effraction. L’alerte a été donnée par la fille de la propriétaire, qui surveillait les caméras de vidéosurveillance à distance.



Il escalade le portail

Il était autour de 11h20, quand les policiers sont intervenus après avoir reçu le signalement d’un individu en train d’escalader le portail d’un domicile, rue de Balzac, dans le quartier d'Elisabethville. Sur place, ils ont interpellé un jeune homme, trouvé en possession de plusieurs bijoux.



Les forces de l’ordre ont constaté que la porte d’entrée était fracturée et que le logement avait été fouillé de fond en comble. Le suspect, un mineur de 17 ans, a été conduit au commissariat pour être placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour vol par effraction.