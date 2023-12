Yvelines. Trafic SNCF perturbé entre Paris et Mantes après un acte de vandalisme

Jeudi 28 Décembre à 08:02

Un animal heurté sur les voies à Conflans et un vol de câbles aux Mureaux : les trains circulent au ralenti ce matin entre Paris et la Normandie

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce jeudi matin entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy et perturbé entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Conflans Sainte-Honorine jusqu'à 9 heures dans les deux sens.



A l’origine, un acte de vandalisme à savoir un vol de câbles qui a engendré une panne sur le réseau dans le secteur des Mureaux, indique la SNCF.



Un animal a, par ailleurs, été percuté vers 7h30 sur la voie en gare de Conflans-Fin-d 'Oise, ce qui a entraîné un retard d’une trentaine de minutes sur deux trains.

Bonjour, en effet il s'avère que c'est un vol de câbles qui est à l'origine de l'incident de signalisation. Je reste à disposition. — Ligne J (@LIGNEJ_SNCF) December 28, 2023