Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

Mercredi 19 Novembre à 10:26

Trois mineurs ont été arrêtés avenue de la Celle, à Bougival, alors qu’ils étaient soupçonnés d’avoir tenté de pénétrer dans un pavillon du quartier.

Les policiers ont été mobilisés après le signalement d’un voisin affirmant avoir vu trois jeunes s’approcher d’une maison et tenter d’entrer à l'intérieur. Le trio a aussitôt pris la fuite dans les rues adjacentes, déclenchant une rapide opération de recherche.

Tentative d’effraction déjouée

Les forces de l'ordre arrivées sur place ont quadrillé le secteur avant de localiser les suspects et de procéder à leur interpellation. Les trois adolescents, deux âgés de 17 ans et un de 14 ans, ont été placés en garde à vue pour vérification.



Une enquête est en cours afin de préciser les circonstances de la tentative d’intrusion et d’établir les motivations des mis en cause.