Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

Vendredi 24 Octobre à 13:12

Des adolescents, surpris par la brigade anticriminalité, en pleine effraction dans une maison à Épône ont été placés en garde à vue.



Ils ont été cueillis en pleine action. Trois mineurs ont été interpellés jeudi soir à Épône, dans les Yvelines, alors qu’ils venaient de s’introduire par effraction dans une habitation.



La BAC (brigade anticriminalité) est intervenue vers 21 heures après avoir été alerté par un habitant du boulevard Renard Benoît, signalant un cambriolage en cours à son domicile. À leur arrivée, les policiers ont constaté que les intrus sétaient encore à l’intérieur de l'habitation. Pour les interpeller, les fonctionnaires ont été contraints de forcer la porte d’entrée.

En garde à vue pour vol en réunion

Âgés de 15 et 17 ans, les trois cambrioleurs ont été appréhendés sans incident. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion, au commissariat de Mantes-la-Jolie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits et d’éventuelles complicités.