Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie
Lundi 27 Octobre à 09:33
Une femme, sans domicile fixe, a été placée en garde à vue hier dimanche. Elle a été entendue pour avoir giflé un agent de sécurité au centre hospitalier dé Mantes-la-Jolie.
L’incident s’est produit dimanche matin devant le service des urgences de l’hôpital. Une femme sans domicile fixe a été interpellée après avoir agressé un agent de sécurité de l’établissement.
Selon les premiers éléments, la trentenaire aurait été évincée du hall des urgences par le personnel de sécurité, qu’elle perturbait. Elle aurait ensuite composé le 17 pour se plaindre d’avoir été supposément agressée par une patiente… avant de s’en prendre à un agent de sécurité venu sur place.
Selon les premiers éléments, la trentenaire aurait été évincée du hall des urgences par le personnel de sécurité, qu’elle perturbait. Elle aurait ensuite composé le 17 pour se plaindre d’avoir été supposément agressée par une patiente… avant de s’en prendre à un agent de sécurité venu sur place.
L’altercation dégénère
Lors de cette intervention, la situation s’est tendue : la femme a soudainement giflé l’un des agents. Elle a immédiatement été maîtrisée puis interpellée et prise en charge par la police nationale.
Identifiée comme une femme de 34 ans, sans domicile fixe, elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Elle devra répondre de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).
Identifiée comme une femme de 34 ans, sans domicile fixe, elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Elle devra répondre de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).