Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

Lundi 27 Octobre à 09:33

Une femme, sans domicile fixe, a été placée en garde à vue hier dimanche. Elle a été entendue pour avoir giflé un agent de sécurité au centre hospitalier dé Mantes-la-Jolie.

L’incident s’est produit dimanche matin devant le service des urgences de l’hôpital. Une femme sans domicile fixe a été interpellée après avoir agressé un agent de sécurité de l’établissement.



Selon les premiers éléments, la trentenaire aurait été évincée du hall des urgences par le personnel de sécurité, qu’elle perturbait. Elle aurait ensuite composé le 17 pour se plaindre d’avoir été supposément agressée par une patiente… avant de s’en prendre à un agent de sécurité venu sur place.

L’altercation dégénère