Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

Mercredi 15 Octobre à 10:48

Mardi après-midi, un différend entre deux hommes a dégénéré dans un appartement de l’avenue Lesage, à Maisons-Laffitte (Yvelines). L’un des protagonistes a asséné un coup de couteau à son rival avant de prendre la fuite.



La victime, un homme de 29 ans, a été grièvement blessée au pied. Il présentait une plaie hémorragique à l’arrivée des sapeurs-pompiers, qui l’ont rapidement pris en charge avant de le transporter au centre hospitalier.

​Le suspect interpellé en début de soirée

Malgré des recherches initialement infructueuses dans le secteur, les forces de l’ordre n’ont pas relâché leurs efforts. Vers 19h15, le Groupe de sécurité de proximité (GSP) est parvenu à localiser puis interpeller le suspect, âgé de 32 ans. L’homme, connu des services de police et inscrit au TAJ (traitement des antécédents judiciaires), a été placé en garde à vue.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de cette altercation violente.