Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

Mercredi 19 Novembre à 09:21

Des agents de la police municipale ont été pris pour cible par des jets de projectiles, mardi soir, au centre commercial du Mail à Vélizy (Yvelines). Trois individus ont été interpellés quelques minutes plus tard.

Les faits se sont produits vers 20h15 alors que la police municipale assurait une opération de sécurisation dans la galerie commerçante. Un groupe de quatre jeunes a lancé plusieurs projectiles en direction des agents. Aucun n’a été touché et aucun armement collectif n’a été utilisé.



Avec le renfort de la police nationale, une nouvelle sécurisation a été mise en place vers 20h30. Trois membres du groupe, identifiés comme les auteurs des jets, ont été alors interpellés sans difficulté. Il s agit de deux majeurs de 19 et 22 ans et d’un mineur de 17 ans.



Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises des faits et identifier le quatrième individu.

