Yvelines : cambriolage raté à Mareil-Marly, trois suspects interpellés

Dimanche 9 Novembre à 10:20

Trois hommes ont été placés en garde a vue hier samedi au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Ils sont soupçonnés d’une tentative de cambriolage.

Leur tentative s’est rapidement soldée par un échec. Samedi, en fin de matinée, trois individus ont été interpellés à Mareil-Marly (Yvelines) peu après un cambriolage dans un pavillon du chemin des Groux de la Selle.



Les faits ont été découverts par une alerte anti-intrusion transmise sur le téléphone de la propriétaire. Informée en temps réel, cette dernière a pu compter sur la réactivité de sa voisine, qui a mis en fuite les intrus.



L’un des suspects armé d’un couteau