Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

Mercredi 15 Octobre à 18:04

La vigilance d'un voisin a permis de confondre trois hommes en flagrant délit de cambriolage dans l'agglomération mantaise. Des bijoux et montres ont été retrouvés dans une chaussette. Les cambrioleurs ont été jugés et condamnés en comparution immédiate.

Les faits se sont déroulés jeudi 9 octobre à Magnanville (Yvelines). Vers 10h25, un habitant remarque des mouvements suspects dans le pavillon voisin. Il prévient la police. Les enquêteurs du service local de police judiciaire (SLPJ) rapidement sur place, croisent un véhicule occupé par trois individus. L’un d’eux se débarrasse alors discrètement d’un objet blanc.

Une chaussette pleine de preuves

Cet objet abandonné — une chaussette — contenait en réalité plusieurs montres et bijoux. Des investigations sont aussitôt lancées, avec l’appui de la brigade de soutien de quartier. Le butin correspond parfaitement à celui dérobé dans la maison signalée.



Les techniciens en identification criminelle du service départemental de police technique scientifique (SDPTS) confirment que l’empreinte de semelle relevée sur la porte-fenêtre correspond aux chaussures d’un des suspects âgé de 18 ans. Un témoin, de son côté, identifie formellement les trois hommes. L’analyse de leur téléphonie achève de contredire leur version.



Malgré l’évidence, les mis en cause nient en garde à vue. Ils sont déférés dès la fin de leur audition devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution immédiate.

Deux ans ferme et interdiction définitive de territoire

Les trois hommes — 18, 20 et 36 ans — ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme chacun. Le tribunal a assorti cette peine d’une interdiction définitive du territoire français.