Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

Mardi 9 Septembre à 12:25

Deux hommes de 25 et 27 ans ont été interpellés cette nuit après avoir agressé un passant près de la gare et lui avoir volé sa sacoche et sa casquette.

Un passant a été agressé dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



À sa sortie de la gare, la victime a été frappée au visage par deux individus qui se sont emparés de sa sacoche et de sa casquette. L’homme, choqué, a aussitôt contacté le 17 pour signaler les faits.

Les objets volés retrouvés