Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

Lundi 17 Novembre à 09:47

Repéré grâce à la géolocalisation, un bus dérobé hier dimanche à Mantes-la-Jolie a été retrouvé bloqué à Buchelay. Son conducteur, 25 ans, a été arrêté sans histoire. L’affaire rappelle d’autres vols de bus survenus ces dernières années dans les Yvelines.

Les agents de la société de transport RC Mantois, filiale de la RATP, ont vite compris que quelque chose clochait lorsqu’un de leurs bus s’est soudain mis en mouvement alors qu’il était censé rester au dépôt de Mantes-la-Jolie. La géolocalisation a confirmé le vol et permis de suivre le véhicule jusqu’à Buchelay, où le trajet s’est terminé de manière peu glorieuse : dans une impasse.

Coincé dans une impasse à Buchelay

Arrivée sur place, en début d'après-midi, la BAC (brigade anticriminalité) a trouvé le chauffeur en train d’essayer désespérément de manœuvrer pour s’en sortir. Interpellation immédiate, sans résistance. Le bus a été récupéré dans la foulée par un conducteur de la société.



Ce vol n’est pas une première dans les Yvelines. Ces dernières années, plusieurs bus ont déjà été subtilisés, parfois pour de simples virées improvisées, parfois pour des dégradations en série. Des faits qui, à chaque fois, interrogent sur la facilité avec laquelle certains véhicules peuvent être dérobés, malgré les dispositifs de sécurité.

Une « fascination pour les bus »