Yvelines : interpellé avec près de 10 kilos de cannabis lors d'un contrôle routier de routine à Mantes-la-Jolie

Jeudi 13 Novembre à 10:43

Un contrôle routier de la police municipale à Mantes-la-Jolie (Yvelines) a débouché sur la découverte de 9,7 kilos de résine de cannabis. Le conducteur d’une Peugeot 207 a tenté de fuir à pied avant d’être rattrapé.

Lors d’un contrôle routier de routine mis en place rue Jean-François-Millet, dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, les policiers municipaux ont remarqué une Peugeot 207 circulant sans feux arrière. À peine le véhicule arrêté, le conducteur a précipitamment pris la fuite à toutes jambes, un sac de type cabas à la main.



Interpellé quelques instants plus tard, l’individu — un homme de 24 ans domicilié à Mantes-la-Jolie — a été trouvé en possession de 9,7 kilos de résine de cannabis conditionnés en plaquettes de 100 grammes.

L’enquête confiée à la police nationale

Le suspect, déjà connu au tableau des antécédents judiciaires (TAJ), a été remis à un officier de police judiciaire, qui l’a placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie pour être entendu sur l'origine de la provenance et la destination de la drogue.