Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

Samedi 27 Septembre à 09:12

Vendredi matin à Rambouillet, quatre jeunes ont été interpellés alors qu’ils tentaient d’escalader une clôture. Deux d’entre eux étaient porteurs d’une arme factice, d’un couteau, d’une cagoule et de gants.

Les policiers de Rambouillet (Yvelines) sont intervenus hier matin vers 9 heures sur l’avenue de la Clairière à la suite d’un appel signalant la présence de plusieurs individus suspects tentant d’escalader une clôture.



Sur place, les forces de l’ordre ont rapidement localisé et contrôlé quatre jeunes correspondant au signalement. Lors de la fouille, l’un des individus était en possession d’une arme de poing factice. Un second portait des gants, une cagoule et un couteau.



Les quatre suspects ont été interpellés et conduits au commissariat pour tentative d’extorsion. La victime présumée, un homme de 42 ans, a été identifiée.



Les mis en cause sont trois hommes de 18 à 20 ans et une femme de 18 ans. Tous les quatre, placés en garde à vue pour tentative d’extorsion aggravée, devront s’expliquer sur leurs intentions et la nature exacte des faits.