Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

Jeudi 20 Novembre à 09:37

Une course-poursuite s’est achevée au Val Fourré, où une Clio en fuite a percuté de plein fouet un véhicule de la brigade spécialisée de terrain. Les deux occupants ont été arrêtés sur-le-champ.

La soirée a tourné court pour les deux hommes à bord d’une Renault Clio signalée en fuite dans le secteur de la rue des Garennes, à Mantes-la-Jolie. Les policiers de la BST (brigade spécialisée de terrain) tentaient de procéder à un contrôle lorsque le conducteur a refusé d’obtempérer, déclenchant l’intervention de plusieurs équipages en appui.



La poursuite s’est brutalement terminée rue Jacques Cartier, au Val-Fourré, où la Clio a embouti de face le fourgon de la BST. Aucun policier n’a été blessé.

Recherché pour évasion